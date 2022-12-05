Оксфордский словарь назвал словом года выражение «режим гоблина»

По версии Оксфордского словаря, словом 2022 года стало выражение «режим гоблина» (goblin mode), сообщила пресс-служба Оксфордского университета. Впервые в 2022 году слово года было выбрано путем общественного голосования.

По данным словаря, goblin mode — «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям», сказано в пресс-релизе Оксфордского словаря.

Впервые термин использовали в 2009 году в Twitter, но он стал популярным в феврале 2022 года на фоне пандемии коронавируса и локдаунов. По оценке словаря, сейчас термин используется в отношении тех людей, которые не хотят возвращаться к прежней жизни после пандемии коронавируса и протестуют против «недостижимых эстетических стандартов».

На втором месте оказалось слово «метавселенные». В пресс-службе отмечают, что термин практически не использовался до конца 2021 года, к октябрю 2022 года его частотность выросла почти в четыре раза.

На третьем месте находится хештег #IStandWith («Я поддерживаю...».— "Ъ"). По оценке словаря, частотность использования хештега выросла после начала военной операции России на Украине.

Олеся Павленко