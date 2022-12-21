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Коммерсантъ FM
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Сальдо: из Херсона с февраля уехали более 150 тыс. человек

Во время эвакуации из Херсона выехали более 115 тыс. человек, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, с февраля из Херсона выехало в общей сложности более 150 тыс. человек.

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Население Херсона и Херсонской агломерации до всех этих событий — более 320 тыс. жителей... На момент начала эвакуации в Херсоне было более 250 тыс. жителей, которые находились на месте»,— рассказал он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС). Он пояснил, что у многих жителей Херсона дачи на левом берегу Днепра, некоторые переехали туда. В самом городе сейчас остается около 70 тыс. человек.

При этом одной из приоритетных задач в 2023 году он назвал возвращение правобережной части Херсонской области. «Что касается Херсона. Его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему. Я 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше»,— сказал господин Сальдо.

В конце сентября Херсонская область была включена в состав РФ. В октябре Россия проводила эвакуацию жителей Херсона на свою территорию. 11 ноября российские войска покинули правобережную часть региона. На тот момент в Херсоне, по версии российской стороны, находились 80–100 тыс. жителей. В октябре украинские власти также начали эвакуацию из Херсона, к декабрю вывезли 11 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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