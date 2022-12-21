Власти приграничного с Украиной округа Белгородской области опровергли эвакуацию населения

Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов в ходе прямого эфира в соцсетях ответил на вопрос местной жительницы, которая поинтересовалась достоверностью информации об эвакуации населения.

«Ситуация не самая простая. Но речь об эвакуации города пока не идет»,— сказал господин Жданов. В последние дни Шебекинский городской округ регулярно обстреливается: вчера, 20 декабря, в результате падения снаряда ранение получил мужчина. За день до этого часть города осталась без электроэнергии из-за обстрела. Местные жители жалуются на длительные перебои с водоснабжением и электроснабжением.

По собственным данным администрации, в городском округе проживает более 91 тыс. человек. После массовых обстрелов Шебекино в октябре часть его жителей эвакуировались в Старый Оскол.

Власти Белгородской области сообщают о последствиях обстрелов территории региона со стороны Украины почти каждый день. С 19 октября здесь введен режим среднего уровня реагирования. К концу октября ущерб от обстрелов Белгородской области оценивался в 6 млрд руб.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж