Бизнесмена из Иркутска осудят за вымогательство на сумму более 500 млн рублей

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей — двух мужчин и женщины. Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются в совершении нескольких преступлений — это «вымогательство», «покушение на убийство малолетнего», «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», а также «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Источник «Ъ» в правоохранительных органах сообщил, что главным обвиняемым является известный иркутский предприниматель Дмитрий Маценко. В сентябре прошлого года он вместе с сестрой был объявлен в федеральный розыск, а после этого задержан. Уголовное дело направлено прокуратурой в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, обвиняемый вовлек своего 17-летнего племянника в совершение серии преступлений. В период с июня по август 2021 года они подожгли несколько автомобилей, дачных домов, а также баню и ангар с катером, принадлежащих его знакомым и бизнес-партнерам. Кроме того, в сентябре 2021 года обвиняемый при участии своей сестры возле одного из детских садов в поселке Марково Иркутского района поджег автомобиль, на заднем сидении которого находилась шестилетняя девочка, успевшая выбраться из салона. В результате противоправных действий 12 потерпевшим был причинен ущерб в размере более 22 млн руб.»,— отмечается в сообщении.

Кроме того, как уточняют в областной прокуратуре, в период с апреля по сентябрь 2021 года злоумышленник вымогал у местного жителя более 500 млн руб. в деньгах и цифровой валюте. При этом он угрожал своему оппоненту применением насилия и поджогом имущества.

В региональном управлении Следственного комитета России, расследовавшем это дело, отмечают особую его сложность, так как «потребовалось произвести 40 различных экспертиз, допросить более 100 свидетелей», выполнить иные процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Объем материалов уголовного дела составил 29 томов.

Влад Никифоров, Иркутск