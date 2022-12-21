40 тонн песчано-соляной смеси использовали в Ижевске для устранения скользкости на дорогах

21 декабря в столице Удмуртии более 80 рабочих расчищают от снега и льда зоны пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, лестничных спусков и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с нестабильными погодными условиями подрядчики используют песчано-соляную смесь в качестве противогололедного материала, поскольку при низких температурах воздуха противогололедные реагенты не работают. Использовать песчано-соляную смесь будут до тех пор, пока не установится более комфортная температура.

Всего за последние три дня для устранения скользкости на городских дорогах и тротуарах использованы около 40 т песчано-соляной смеси. Песком обрабатываются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта и пешеходные переходы, а также участки улиц частного сектора.

Кроме того, с начала зимнего сезона на снегоприемный пункт отправили 152 тыс. куб. м снежных масс.