Обвиняемый в мошенничестве бывший депутат Воронежской облдумы вышел из СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа смягчил меру пресечения для бывшего депутата регионального парламента Андрея Хабарова и его бизнес-партнера Дениса Красикова, рассказали «Ъ-Черноземье» в суде. Господину Хабарову назначен запрет определенных действий, господину Красикову — домашний арест.

Решение было принято при рассмотрении ходатайства следствия. В обоснование ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест следователь указал, что сбор доказательств закончен, обвиняемый и его защитник практически полностью ознакомились с материалами уголовного дела, основания для продления ранее избранной меры пресечения отпали. Прокурор ходатайство поддержал.

Господин Хабаров находился под стражей с конца августа. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, он вместе с компаньоном Денисом Красиковым участвовал с хищении муниципальной земли у автовокзала. 1 июня 2021 года на этой земле сгорел комплекс торговых павильонов с закусочными и ларьками. Участок, владельцем которого числился Денис Красиков, возвращен в муниципальную собственность 18 апреля этого года. Его площадь — 1,2 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 9,8 млн руб.

Сергей Толмачев