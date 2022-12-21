Конкурсный отбор кандидатур на пост главы Самары состоится 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Отбор будет проведен в форме собеседования и включает в себя оценку представленных участниками конкурса документов, в том числе оценку программ, концепций и предложений по развитию городского округа Самара. В конкурсе примут участие 15 претендентов, включая действующую главу Елену Лапушкину.

Конкурсная комиссия отберет из числа участников не менее двух рекомендуемых кандидатов для их рассмотрения городской думой.

Андрей Сазонов