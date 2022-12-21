КСП проверит работу мировых судей Челябинской области

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к плановой проверке обеспечения деятельности мировых судей. Объектами контрольных мероприятий станут главное управление юстиции Челябинской области и госучреждение «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», сообщают в КСП региона.

Аудиторы проверят расходы на обеспечение выполнения государственных функций, соблюдение требований нормативных актов об оплате труда. Дадут оценку эффективности использования имущества, обоснованности расходов на его приобретение и содержание, а также на аренду помещений.