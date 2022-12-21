Суд в Ростове заменил Анастасии Шевченко условный срок на реальный

Бывшая активистка ликвидированной «Открытой России» (связана с британской Open Russia Civic Movement, которая признана нежелательной) Анастасия Шевченко заочно приговорена к трем годам колонии-поселения. Такое решение во вторник принял Ленинский районный суд Ростова, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

«При обнаружении осужденной Шевченко постановлено поместить её под стражу и направить для отбывания наказания в колонию-поселение под конвоем. Срок наказания исчислять с момента ее фактического задержания»,— говорится в сообщении.

Ростовская активистка Анастасия Шевченко в 2021 году была осуждена к четырем годам условно за сотрудничество с «Открытой Россией». В частности, в деле говорилось об участии активистки в дебатах и семинарах. Летом активистка эмигрировала в Вильнюс, в сентябре МВД России объявило ее в розыск.

Кристина Федичкина