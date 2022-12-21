Суд отправил в СИЗО начальника новосибирского Центра организации дорожного движения

Сегодня Ленинский райсуд Новосибирска по ходатайству следствия заключил под стражу до 18 февраля начальника госучреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вячеслава Трещева, обвиняемого во взяточничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Защита просила ограничится домашним арестом для чиновника, но ей в этом отказали.

Вячеслава Трещева задержали 19 декабря сотрудники УФСБ по Новосибирской области. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказания — от восьми до 15 лет лишения свободы).

По данным следствия, с августа по декабрь 2022 года начальник госучреждения требовал от предпринимателя взятку 4 млн руб. за заключение госконтрактов и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Компании предпринимателя оказывали услуги по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирской области, в том числе на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

После получения первого транша взятки в 1,2 млн руб. Вячеслава Трещева задержали. У него дома прошел обыск.

Как рассказали в управлении СКР, вину по предъявленному обвинению фигурант дела не признал. Адвокат Сергей Николаев сказал «Ъ-Сибирь», что будет добиваться освобождения клиента и обжалует судебное решение.

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Илья Николаев