Задержан начальник новосибирского Центра организации дорожного движения

Фигурантом расследования стал начальник госучреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, решается вопрос о аресте, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. В ведомстве не назвали фамилию обвиняемого, по сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о Вячеславе Трещеве, бывшем сотруднике правоохранительных органов.

По данным следствия, с августа по декабрь 2022 года начальник госучреждения требовал от предпринимателя, представляющего интересы двух коммерческих фирм, взятку 4 млн руб. за заключение госконтрактов и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Фирмы оказывали услуги по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирской области, в том числе на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Согласно данным следствия, 19 декабря обвиняемый у себя дома получил от предпринимателя первый транш взятки 1,2 млн руб. в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Оперативное сопровождение по делу оказывали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев