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«Яндекс»: спрос на новогодние поездки в страны СНГ среди россиян вырос на 32% в 2022 году

На треть (32%) в годовом выражении выросла популярность стран ближнего зарубежья среди россиян в качестве направлений для новогодних поездок, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Путешествия». Наиболее часто российские туристы покупают билеты в Армению, Казахстан и Узбекистан.

Общий рейтинг самых востребованных новогодних направлений среди россиян, согласно приведенным РБК результатам исследования «Яндекса», выглядит следующим образом:

  1. Турция;
  2. Армения;
  3. Казахстан;
  4. Узбекистан;
  5. ОАЭ;
  6. Киргизия;
  7. Египет;
  8. Азербайджан;
  9. Сербия;
  10. Израиль.

В среднем граждане России планируют провести в праздничных путешествиях одну неделю. Самые популярные среди туристов города: Стамбул, Дубай, Анталья, Белград и Тель-Авив. Провести праздники в путешествиях по России намерены 83% граждан, наиболее предпочтительные для внутреннего туризма города: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, российские туристы сохраняют интерес к экзотическим странам, в том числе к азиатским дальнемагистральным направлениям. Согласно подсчетам сервиса OneTwoTrip, до 11,6% авиабилетов, выкупленных по зарубежным направлениям на период с 31 декабря по 8 января, приходятся на долю Таиланда.

Где российские туристы планируют провести зимние каникулы — в материале «Ъ Деньги» «Новый год на выезде».

Андрей Сапожников

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