От бизнес-омбудсмена ждут перезагрузки

Участники Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей во вторник подвели итоги десятилетней работы и обсудили дальнейшую судьбу этого института. В новое десятилетие он входит без назначенного по всем правилам бизнес-омбудсмена, сетовал президент РСПП Александр Шохин. И предлагал подумать о переформатировании института уполномоченного, который «поджимают» новые структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всероссийскую конференцию уполномоченных по защите прав предпринимателей ее организаторы приурочили к десятилетнему юбилею института бизнес-омбудсмена: первый указ президента о его назначении был подписан в 2012 году. «Провели эти десять лет в борьбе,— напоминал соратникам бессменный пока уполномоченный Борис Титов.— Сколько кризисов? Это четвертый… Нет, в 2008-м кризиса у нас не было — значит, третий».

Суммарный эффект от пролоббированных системных изменений, которые помогли снизить издержки предпринимателей, сам бизнес-омбудсмен оценивает более чем в 1 трлн руб., из них 20 млрд удалось «отбить» в рамках налоговых и таможенных споров. Не говоря уже о возвращенной задолженности по государственным и муниципальным контрактам в размере 242 млрд. Итогом работы с обращениями по уголовным делам стали 13 оправдательных приговоров и 19 дел, возвращенных судом прокурору, а также 217 случаев прекращения уголовных дел и 177 решений об изменении меры пресечения. В общей же сложности уполномоченные участвовали в рассмотрении 5532 дел и 925 раз оспаривали решения органов власти, отчитался господин Титов.

Конечно, пройти за десять лет путь, который институт омбудсмена в Европе прошел за двести,— трудно, признал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Но сделали очень много, подчеркнул он: создали нормативную базу для самого института, систему работы, которая охватывает все отрасли экономики, построен институт представителей в регионах.

Институт бизнес-омбудсмена состоялся, подтвердил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Но сейчас следует говорить о его перезагрузке и уполномоченном в версии 2.0, предупредил он и напомнил, что в новое десятилетие институт вступает без назначенного по всем требованиям закона (то есть по согласованию с бизнес-объединениями) омбудсмена.

Действительно, второй срок полномочий Бориса Титова в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей истек в июне 2022 года, а на новый он свою кандидатуру не выдвигал. По закону бизнес-омбудсмен имеет право занимать должность не более двух сроков подряд, и отходить от этого принципа господин Титов отказался. Еще в апреле РСПП, ТПП и «Опора России» предложили президенту кандидатуру главы платформы «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко, сообщалось также о выдвиженцах «Деловой России» и самого Бориса Титова, но новое назначение так и не состоялось. Поэтому господин Титов, как сообщил он “Ъ”, остается пока исполняющим обязанности омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин (слева) и Александр Шохин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Калинин (слева) и Александр Шохин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как бы то ни было, за прошедшие годы появились новые защитники бизнеса, и они готовы конкурировать с институтом бизнес-омбудсмена, настаивал между тем господин Шохин. Он напомнил, что в 2016 году президент создал рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, в которую вошли руководители четырех бизнес-объединений, представители силовых структур и два помощника президента. «И уже потом, когда начали работать, вдруг обнаружили, что вас там нет»,— жаловался господин Шохин господину Титову. В 2019 году опять-таки по предложению президента была создана цифровая платформа для оперативной обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия правоохранительных органов, и в ее создании снова приняли участие «ну очень уважаемые люди», включая представителей правоохранительных структур, продолжил глава РСПП.

Эти структуры уже состоялись, и теперь «надо, извините, это дело как-то совмещать», настаивал он — то ли переводить центр общественных процедур при бизнес-омбудсмене на цифровые рельсы, то ли вообще его закрывать. А самого уполномоченного можно превратить в некий интегрирующий институт для создания системы защиты прав предпринимателей, рассуждал господин Шохин. В любом случае необходима консолидация бизнес-сообщества по вопросу кандидатуры на должность омбудсмена, и тогда с этим предложением можно будет идти в администрацию президента, резюмировал президент РСПП.

Возможно, институт уполномоченного нравится не всем, но он нужен, и «мы верим, что он будет продолжать свою работу», прокомментировал “Ъ” прозвучавшую критику Борис Титов. Паузу же с назначением преемника он объяснил долгим процессом согласования кандидатур.

Анастасия Корня