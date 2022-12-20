Пушилин попросил Путина повысить коэффициенты оплаты труда в прифронтовых районах

Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поговорили в Кремле. Они обсудили вопросы восстановления инфраструктуры ДНР и проблемы с водоснабжением в республике. Денис Пушилин попросил президента ввести повышенные коэффициенты оплаты труда в прифронтовых районах. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Денис Пушилин заявил, что проблема с водоснабжением в ДНР решена лишь частично. По его словам, в крупных городах ДНР, таких как Донецк, Макеевка, Горловка, вода подается раз в три дня на два часа. Господин Пушилин также рассказал о проблемах с теплоснабжением. По его словам, в Мариуполе этот вопрос будут решить с помощью модульных котельных.

Кроме того, Денис Пушилин попросил президента ускорить процесс открытия многофункциональных центров (МФЦ) в республике. По его мнению, тогда жители ДНР не будут уезжать за услугами в Ростов-на-Дону.

Владимир Путин назвал ситуацию с безопасностью в ДНР «острой». По его мнению, этот вопрос даже более актуален, чем в ЛНР. Незадолго до этого президент встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они поговорили о судьбе угольных предприятий ЛНР, а также экономическую ситуацию в республике.

Анастасия Ларина