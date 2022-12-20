Путин и Пасечник обсудили судьбу угольных предприятий ЛНР

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с врио главы Луганской народной республикой Леонидом Пасечником. Глава ЛНР заявил, что угледобывающая отрасль республики нерентабельна и сообщил, что ему было предложено передать ее «в частные руки». Президент пообещал, что центр не будет навязывать ЛНР приватизацию угольных предприятий. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник (справа) во время рабочей встречи в Кремле.

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник (справа) во время рабочей встречи в Кремле.

Фото: пресс-служба президента РФ

Леонид Пасечник считает, что угольные шахты в собственности республики являются нерентабельными. Он заявил, что ему предложили передать предприятия «в частные руки». По его словам, таким образом руководство региона «сняло бы с себя проблему». Владимир Путин отметил, что «никто из федерального центра не будет навязывать решения, связанные с приватизацией» предприятий угольной промышленности.

«В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Но это совсем не значит, что в Луганской Народной Республике не может быть предприятий с государственной формой собственности»,— сказал президент.

Врио главы ЛНР также рассказал президенту про «копанки» — незарегистрированные угольные предприятия, рентабельность которых очень высокая из-за того, что они не платят налоги.

Леонид Пасечник попросил выделить субсидии на зарплаты сотрудникам угольных предприятий и предоставить им отсрочку от призыва, поскольку в 2022 году около 58% работников были призваны. Он попросил включить ЛНР в государственную программу России по поставкам угля.

22 февраля Леонид Пасечник оценивал восстановление ЛНР в 1,5 трлн руб. 73% экспорта ЛНР — металлургическая продукция. Основные предприятия, которые действуют в республике: «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод.

О том, что происходит на 300-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина