Губернатор Ульяновской области Алексей Русских договорился с ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) о финансировании проектов модернизации региональных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Общее финансирование проектов модернизации составит 2,8 млрд руб. Еще летом глава региона потребовал от участников этого бизнеса заняться реконструкцией их объектов, заявив, что от тех, кто не пожелает это делать, будут избавляться. Эксперты считают, что не все регоператоры будут готовы взаимодействовать с РЭО, поскольку предлагаемые им средства хоть и льготные, но возвратные.

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что на состоявшейся в Москве встрече с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым он «предметно обсудил» вопросы создания и реконструкции в регионе объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как отметил Алексей Русских, «предприятия будут введены в эксплуатацию до конца 2026 года», «подписана соответствующая дорожная карта», «общая стоимость реализации планов — 2,8 млрд руб., при этом объем финансирования за счет ППК РЭО составит порядка 90–95% от общей суммы инвестиций». Средства будут выделены после подготовки проектно-сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы, пояснил губернатор, поручив новому вице-премьеру Илье Вашенцеву (курирует вопросы экологии) «взять эту тему на особый контроль».

В своем Telegram-канале господин Русских отметил, что в начале 2023 года ждет делегацию «Российского экологического оператора» в Ульяновске «для составления подробного плана совместных действий уже на месте».

Сам господин Буцаев, как сообщает ППК РЭО, подтвердил, что с Алексеем Русских они «запланировали создание и реконструкцию шести объектов» общей стоимостью 2,8 млрд руб., «которые суммарно смогут перерабатывать 258 тыс. тонн отходов в год», «проекты планируется реализовывать на основе концессионных и инвестиционных соглашений».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента РФ № 8 от 14 января 2019 г. «в целях обеспечения реализации норм законодательства РФ в области обращения с ТКО, стимулирования инвестиционной активности, а также в целях реализации нацпроекта “Экология”». Одно из основных направлений ее деятельности — финансирование инвестпроектов в сфере обращения с ТКО.

В апреле этого года Алексей Русских на совещании с представителями регоператоров заявил, что «в настоящее время в Ульяновской области нет ни одного полигона, отвечающего современным требованиям», «технологии по захоронению отходов устаревшие», «ни регоператоры, ни собственники полигонов не хотят вкладываться в развитие», «работа настроена только на зарабатывание денег». В июне на аппаратном совещании он рекомендовал регоператорам разработать инвестпрограммы по перевооружению своих производств, пообещав, что тем, кто не готов к технологическому перевооружению, будет найдена замена.

По словам регионального министра ЖКХ и строительства Александра Черепана, большинство регоператоров настроены на модернизацию своих объектов. Фактически, по его словам, речь на переговорах губернатора с гендиректором ППК РЭО шла об участии регоператоров в модернизации своих хозяйств через заимствование средств через ПКК РЭО. По словам министра, 2,8 млрд руб.— это сумма, необходимая на весь комплекс мероприятий, чтобы к 2030 году выйти на требуемые федеральным центром показатели нацпроекта «Экология». «Но конкретно, кто и в каких объемах будет заимствовать, пока не определено, поскольку решение о финансировании будет приниматься после подготовки бизнес-планов и их защиты в ППК РЭО»,— отметил министр.

В ППК РЭО «Ъ» сообщили, что из шести названных объектов в Ульяновской области «наиболее крупным станет комплекс по обращению с ТКО “Майна”, он будет обрабатывать и утилизировать до 150 тыс. тонн отходов в год». Какая компания является инициатором этого проекта, в РЭО не сказали, но отметили, что «строить комплекс будет концессионер, выбранный в соответствии с законодательством РФ». «Еще четыре объекта, в том числе два объекта компостирования и объект сортировки, будут реализовываться силами регоператора ООО “УК Экостандарт”, а объект утилизации органической фракции ТКО построит ООО “Профэко” (Тиинск Мелекесского района, владелец и гендиректор Юрий Хализев.— “Ъ”)»,— пояснили в ППК РЭО.

Совладелец «УК Экостандарт» Геннадий Бударин (регоператор третьей зоны обращения с ТКО) сказал «Ъ», что их компания пока не обращалась к ППК РЭО, «хотя предложения поступали». По его словам, «УК Экостандарт» реализует проект модернизации объектов обращения с ТКО за счет собственных и заемных средств. Основное направление проекта — переработка ТКО методом компостирования в так называемый «почвогрунт». Планируется, что в переработку будет уходить 60% ТКО.Стоимость проекта — 380 млн руб.

Исполнительный директор ООО «Контракт плюс» (вторая зона обращения с ТКО) Андрей Полежаев сказал «Ъ», что компания уже направила в правительство региона свою инвестпрограмму развития. По его словам, с ППК РЭО их компания поддерживает постоянные контакты, но как будет принят их проект, «пока неизвестно, есть вопросы технического характера, зависящие от правительства региона». Проект «Контракта плюс» также подразумевает глубокую переработку ТКО в технический грунт путем анаэробного компостирования (сбраживания без доступа воздуха). В 2023 году компания намерена вложить 64,4 млн руб., в 2024 году — 47,5 млн руб.

Владелец ООО «Горкомхоз» (первая зона) Константин Зонов подтвердил «Ъ», что компания намерена взаимодействовать с ППК РЭО, потому что предлагаемое финансирование «все-таки выгодно», так как это кредиты льготные (под 5% годовых на 15 лет). Проект «Горкомхоза» также представляет собой технологию глубокой переработки ТКО в технический инертный грунт методом аэробного компостирования (с доступом воздуха), а также сортировку с размещением «хвостов». Стоимость проекта «Горкомхоза» оценивается ориентировочно в сумму 1,5 млрд руб.

Советник губернатора по экологии, эксперт Общественной палаты Ульяновской области Лев Левитас отмечает, что модернизация объектов обращения с ТКО требует очень больших денег и содействие ПКК РЭО сможет стать толчком для развития регоператоров. «Но, насколько я понимаю, на это пойдут не все, потому что там условия, что или средства возвратные, или компания может взять долю в бизнесе, а то и весь бизнес. Но главное — решить задачу. А как ее решить, губернатор, видимо, знает»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск