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«Родник» вышел к источникам

Суд определил ответственных за убытки обанкротившегося самарского комбината

Арбитражный суд Самарской области признал доказанным наличие оснований для привлечения совладельца ООО «Самарский комбинат „Родник“» Павла Сметаны, ООО «РегионБизнесКонтакт» и ООО «Кристалл-Лефортово» к субсидиарной ответственности по долгам «Родника». Кроме того, бывшие руководители компании Вячеслав Дормидонтов и Александр Гринкевич должны возместить банкроту более 888 млн руб. убытков. Предполагаемого бенефициара комбината Александра Милеева и его супругу Любовь Милееву суд счел непричастными к кризису на СК «Родник», долги которого достигли 2 млрд рублей.

Кредиторам ООО «Самарский комбинат „Родник“» удалось привлечь собственника и бывших руководителей компании к ответственности по долгам компании. Согласно определению суда по исковым заявлениям ООО «Градус», ООО «ПаритетГрупп», Федеральной налоговой службы и конкурсного управляющего «Родника» Марата Биктимирова, к субсидиарной ответственности привлечены совладелец организации Павел Сметана, подконтрольное ему ООО «Кристалл-Лефортово» и ООО «РегионБизнесКонтакт». Павел Сметана и обе компании также признаны банкротами. Ранее совладельца «Родника» уже привлекли к субсидиарной ответственности в рамках банкротства головной компании холдинга «Кристалл Лефортово» — ООО «ГК „Кристалл Лефортово“». Причиной краха холдинга стали финансовые трудности из-за банкротства дистрибуторской компании «Статус Группы». Кредиторы «Статуса» переадресовали свои претензии компаниям холдинга Павла Сметаны, в том числе и «Роднику», который до этого уже несколько раз был на грани банкротства. В прошлом году Промышленный райсуд Курска объявил Павла Сметану в розыск по уголовному делу о не­уплате 319 млн руб. налогов курской структурой ГК «Кристалл-Лефортово».

Кроме того, 888 млн руб. убытков банкротящемуся самарскому предприятию должны возместить Вячеслав Дормидонтов и Александр Гринкевич. Господин Дормидонтов является депутатом Самарской губернской думы и бывшим топ-менеджером ООО «Экостройресурс», регионального оператора по обращению с ТКО.Представители всех ответчиков в суде выступили против удовлетворения требований кредиторов.

Оснований для привлечения к субсидиарной ответственности предполагаемого бенефициара «Родника» — зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева и его супруги Любови Милеевой, которая ранее владела долей компаний, суд не нашел.

• ООО «СК „Родник“» зарегистрировано в 2013 году. Основной вид деятельности компании — производство алкогольных напитков. Собственниками организации выступают Павел Сметана (признан банкротом в 2019 году), в 2016 году выкупивший долю у Любови Милеевой, и сам СК «Родник» (ранее доля принадлежала АО «Актив»). В 2018 году Павел Сметана обвинил «Актив» в выводе активов комбината. В том же году на предприятии стартовала процедура банкротства. Общая сумма долга завода превысила 2 млрд руб.

Не удалось привлечь к ответственности и «Экостройресурс», куда, по данным кредиторов, через цепочку сделок в итоге были выведены активы завода.

Как поясняет партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, сумма субсидиарной ответственности будет определена после окончания расчетов. Адвокат АПМО Денис Фролов добавляет, что в ситуации, когда расчеты с кредиторами не завершены, невозможно определить размер субсидиарной ответственности, поскольку он определяется с точностью до рубля или копейки: «При этом суд, установив наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, вопрос размера этой ответственности будет рассматривать позднее, когда завершатся все мероприятия и с кредиторами будут произведены расчеты. После этого будет определен размер субсидиарной ответственности». Кроме того, ответчики могут оспорить решение Арбитражного суда в вышестоящих инстанциях. Пока конкурсная масса должника пополняется в основном за счет распродажи активов. Так, в прошлом месяце с торгов была продана дебиторская задолженность СК «Родник» на сумму в размере более 5 млрд руб., однако выручить удалось немного — 7 млн руб. Покупателем стал Дмитрий Балькин. Среди дебиторов — «Актив», экс-владелец доли «Родника», с суммой долга в размере 1 млрд руб. и «РегионБизнесКонтакт», не вернувший около 800 млн руб. Владельцем «Актива» является АО «Волжские просторы», специализирующееся на сельском хозяйстве. Владелец «Волжских просторов» — Михаил Кандрашин. В списке бывших руководителей «Актива» значится Вячеслав Дормидонтов.

Сабрина Самедова

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