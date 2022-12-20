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Коммерсантъ FM
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Совет директоров «Газпрома» одобрил рекордную инвестпрограмму на 2,3 трлн руб.

Совет директоров энергетической компании «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 год. Объем финансирования инвестпрограммы составит рекордные 2,3 трлн руб. В 2021 планировалась сумма 1,98 трлн руб., в итоге на программу потратили чуть более 1 трлн руб.

«Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании»,— говорится в стенограмме, опубликованной в Telegram-канале компании.

Правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму на сумму 2,3 трлн руб. 24 ноября. Предыдущий максимум приходился на пересмотренный вариант 2018 года — 1,496 трлн руб.

Инвестиционная программа «Газпрома» включает в себя средства для финансирования ряда проектов. В числе приоритетных — развитие Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи, а также магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома».

Лусине Баласян

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