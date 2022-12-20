Владимир Путин вручил орден матери-героине из Петербурга

Президент России Владимир Путин 20 декабря вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных оказалась многодетная мать из Петербурга Ирина Скрипко, удостоенная звания «Мать-героиня».

Госпожа Скрипко вместе со своим супругом воспитала 13 детей. Фотография президента и петербурженки опубликована на сайте Кремля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительнице Петербурга присвоили звание «Мать-героиня». Она стала первой обладательницей такого статуса во всем городе.

Президент России Владимир Путин 20 декабря вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных оказалась многодетная мать из Петербурга Ирина Скрипко, удостоенная звания «Мать-героиня».

Госпожа Скрипко вместе со своим супругом воспитала 13 детей. Фотография президента и петербурженки опубликована на сайте Кремля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительнице Петербурга присвоили звание «Мать-героиня». Она стала первой обладательницей такого статуса во всем городе.

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