Убившего сотрудницу секс-шопа на улице Дыбенко в Петербурге приговорили к 18 годам строгого режима

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Кирилла Васильева, обвиняемого в убийстве девушки-продавца в магазине интимных товаров на улице Дыбенко. Об этом 20 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судья признал Васильева виновным в убийстве из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Он признал вину частично. По его личной версии, он совершил неквалифицированное убийство и кражу. Товары Васильев собирался подарить другу, у которого были проблемы в личной жизни. В последнем слове он подчеркнул, что не помнит девушку, которой наносил удары ножом

Напомним, что по версии следствия, поздно вечером 18 февраля текущего года Васильев зашел в магазин «Точка любви» на улице Дыбенко и напал на девушку-продавца. От нее он требовал зайти в подсобное помещение, а после отказа начал наносить удары ножом. На теле жертвы обнаружили не менее 20 ударов голову, шею и туловище, он полученных травм она скончалась на месте происшествия. Убийца скрылся, похитив из магазина два мастурбатора, по 1310,4 рубля каждый.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте