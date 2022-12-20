В Башкирии утвержден порядок предоставления детям-сиротам сертификатов на жилье

С 1 января 2023 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будут предоставлять жилищные сертификаты, следует из постановления правительства Башкирии. Средства предоставляются в виде субвенций из бюджета республики бюджетам районов и городов. Дети-сироты после 23 лет должны быть обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма либо социальными выплатами на приобретение жилья, удостоверяемыми жилищными сертификатами.

Право на получение социальной выплаты имеют дети-сироты с 23 лет, не состоящие на учете в наркологическом диспансере, имеющие непрерывный стаж в течение полугода или зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, обучающиеся очно или имеющие на иждивении ребенка-инвалида.

Размер социальной выплаты исчисляется из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в районах и городах Башкирии, установленной приказом минстроя республики на первый квартал текущего года, умноженной на 33 кв. м. Список получателей социальных выплат формируют администрации муниципалитетов.

Социальная выплата производится в безналичной форме. Сертификат является именным документом, его нельзя передать другому человеку.

На средства социальной выплаты не может приобретаться жилье, признанное непригодным, или находящееся в аварийном доме. Если стоимость квартиры больше, чем размер социальной выплаты, владелец сертификата может привлекать для покупки жилья собственные или заемные средства, в также материнский капитал. Если же стоимость жилья меньше размера соцвыплаты, то она перечисляется в размере стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инициативу о предоставлении сертификатов детям-сиротам, достигшим 23 лет, на покупку жилья, разработала прокуратура Башкирии. В сентябре этого года Курултай республики принял законопроект в трех чтениях.

Майя Иванова

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