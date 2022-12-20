В Краснодаре эпидпорог по гриппу превысил 60%

Эпидемический порог в Краснодаре по гриппу и ОРВИ превышен на 60,4%, сообщила «Ъ-Кубань» замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

По итогам недельного мониторинга (с 12 по 18 декабря) в целом по региону не зарегистрировано превышение недельных эпидемических порогов.

«Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в Краснодаре на 60,4% по совокупному населению. В разрезе возрастных категорий зарегистрированы превышения эпидпорога: среди детского населения 7–14 лет на 4,9%, а также среди лиц 15 лет и старше на 83,7%»,— рассказала Татьяна Гречаная.

По ее словам, в медицинские учреждения края обратились более пяти тысяч человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции, из числа обратившихся дети до 14 лет составили 37,5%. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 757 случаев гриппа.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уточнили, что в настоящий момент масочный обязательный режим не вводится, ситуация будет рассматриваться в динамике эпидпроцесса.

Тат Гаспарян

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