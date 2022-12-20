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В Ульяновске автобусные маршруты №1 и №20 переходят к ПАТП-1

В Ульяновске автобусные маршруты №1 и №20 с 1января 2023 года переходят к государственному перевозчику ПАТП-1. По информации МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Владимира Фадеева, на этих маршрутах также будут работать автобусы средней вместимости. Пассажиры могут оплатить проезд безналичными средствами, а льготники смогут использовать единый социальный проездной билет.

Автобус №1 курсирует от Центробанка до аэропорта им. Карамзина, а маршрут №20 следует от Центробанка до ул. Отрадной. В настоящее время ПАТП-1 набирает новых водителей на работу.

Андрей Сазонов

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