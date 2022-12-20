Утверждены границы охранной зоны «Дома Сахарова» в Уфе

Правительство Башкирии утвердило границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сахарова» в Уфе (Чернышевского, 61). Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации республики.

В границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности входит территория, прилегающая с южной и восточной сторон к памятнику культуры. На территории, в частности, запрещается размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, вышек сотовой связи, использование сплошных ограждений, непосредственно примыкающих к объекту культурного наследия.

«Дом Сахарова» представляет собой двухэтажное кирпичное здание на перекрестке улиц Чернышевского и Гоголя, построено в последней четверти XIX века. Сергей Сахаров – купец первой гильдии, родом из Ярославля.

Майя Иванова

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