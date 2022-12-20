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Коммерсантъ FM
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Минздрав заявил о росте смертности сельского населения из-за алкоголя

Синдром зависимости сельского населения от алкоголя вырос на 7%. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко. По ее словам, также растет и смертность от употребления спиртных напитков.

Госпожа Шешко выступила на совещании в Совете федерации. Она рассказала, что женский алкоголизм на селе также вырос на 7%. Как отметила представитель Минздрава, в 2021 году в 30% случаев дети умирали потому, что родители не оказывали им внимания из-за алкоголизма. «К сожалению, смертность сельского населения по причине алкоголя растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% именно для сельских жителей. Синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села»,— рассказала Елена Шешко (цитата по «РИА Новости»).

В октябре президент Владимир Путин заявил, что проблема алкоголизма в России решаема. Высокий уровень употребления, по его мнению, связан с «недостаточностью развития социальной инфраструктуры». При этом, по данным РБК, правительство представило негативный отзыв на инициативу группы депутатов и сенаторов размещать на бутылках с алкоголем предупреждение «Алкоголь вам враг!», а также сделать надписи на бутылках о вреде алкоголя более заметными.

Лаура Кеффер

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