Что осталось на трубе

Как стало известно «Ъ-Юг», АО «Черномортранснефть (ЧТН)» пытается вернуть компенсации (от110 тыс. до 4 млн руб.), выплаченные владельцам участков, по которым прошел нефтепровод «Нововеличковская – Краснодар». На рассмотрении Арбитражного суда Краснодарского края и судов общей юрисдикции находилось не менее семи исков о возврате выплат. ЧТН ссылается на пункт договора о том, что право на компенсацию утрачивается, если земля не используется в период рекультивации. Владельцы участков считают, что ЧТН силой своего влияния навязала им невыгодный договор. По мнению юристов, доказать это в суде будет сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края и суды общей юрисдикции рассмотрели или продолжают рассматривать споры между АО «Черномортранснефть (ЧТН)» и владельцами участков, по которым прошел нефтепровод «Нововеличковская – Краснодар». Компания – транспортировщик нефти требует вернуть ей денежные средства, выплаченные с 2016 года в качестве компенсации за вывод сельхозугодий из оборота на время прокладки различных участков нефтепровода «Нововеличковская – Краснодар».

По информации арбитражного суда, КФХ Владимира Васина (заявленный ЧТН объем взыскания – 110 тыс. руб.) выиграло спор, ООО «Победа» (240 тыс. руб.) и жительница Северского района Татьяна Алефирова (спорная сумма не указана) – проиграли. Окончательные решения в процессах с участием ООО «Восход» (4,1 млн руб.), ИП Олега Дудия (845 тыс. руб.), Елены Мальцевой (4 млн руб.) и Евгения Щербакова (1,7 млн руб.) судами пока не вынесены.

Как следует из материалов судебных процессов, в период с 2016 по 2018 год АО «Черномортранснефть» заключило с владельцами участков договоры о компенсации упущенной выгоды (два года стройки и три года рекультивации). Средства были выплачены авансом.

Однако затем ЧТН потребовала возврата средств, сославшись на пункт договора о том, что право на компенсацию полностью утрачивается, если земля в период рекультивации не используется.

Ответчики полагают, что при заключении договора АО «Черномортранснефть», как крупный участник рынка, силой своего экономического влияния фактически навязало землепользователям несправедливое условие, что существенным образом нарушает баланс интересов в сделке.

По мнению адвоката Оксаны Смык, представителя ответчиков Мальцевой и Щербакова, требование ЧТН противоречит самой логике компенсации за вывод участка из оборота.

«О возврате средств может идти речь, если владелец земли, наоборот, использует выведенную из оборота территорию и не упускает выгоду», — уверена госпожа Смык.

Представители Евгения Щербакова и Елены Мальцевой просят суд аннулировать спорный пункт договора с ЧТН, ссылаясь на норму ГК РФ о договоре присоединения, которая трактует взаимоотношения между неравными по влиянию хозяйствующими субъектами. «Закон позволяет той из сторон договора, которая вынуждена согласиться на явно обременительные условия, требовать расторжения или изменения условий сделки», —пояснила свою позицию «Ъ_Юг» Оксана Смык.

АО «Черномортранснефть» — дочернее предприятие ПАО «Транснефть», эксплуатирует 3,5 тыс. км магистральных нефтепроводов в шести субъектах РФ, занимаетсятранспортировкой нефти на НПЗ Краснодарского края и Ростовской области, а также на экспортный морской терминал в Новороссийске.

На запрос «Ъ-Юг» в пресс-службе АО «Черномортранснефть» не ответили.

По мнению экспертов, аннулирование спорного пункта договора маловероятно.

«Из судебных актов не следует, что условие о возврате средств является обременительным для владельцев участков. При этом какие-либо доказательства, подтверждающие то, что участники изначально не были согласны с данным пунктом, ответчиками не представлены и судами не описаны»,— говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.

Анна Перова, Краснодар