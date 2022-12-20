РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт

РНКБ обновил функционал виртуальной карты банка – теперь с такой карты можно снимать наличные или пополнять ее в банкоматах при помощи смартфона с установленным на нем приложением Mir Pay. Таким образом, виртуальная карта РНКБ теперь способна полностью заменить обычную пластиковую карту со всеми ее возможностями.



Для использования виртуальной карты в банкоматах необходимо назначить для нее пин-код. Эта операция осуществляется в несколько кликов в разделе "Действия" в мобильном приложении банка. После назначения пин-кода этого достаточно поднести смартфон с приложением Mir Pay, в котором зарегистрирована виртуальная карта, к NFC-модулю на банкомате, который позволяет использовать карты бесконтактно, а далее осуществить стандартные действия для снятия наличных с карты.

- Обновленная виртуальная карта теперь является равноценной заменой обычной банковской карте с физическим носителем, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Сейчас виртуальную карту можно открыть только при наличии любой другой карты РНКБ, однако в перспективе она станет отдельным независимым продуктом, который не будет требовать наличия пластиковой карты. А в сочетании с возможностями биометрии виртуальная карта даст возможность пользоваться услугами РНКБ клиентам, которые находятся за пределами регионов присутствия банка.

На сегодняшний день клиенты банка оформили более 150 тысяч виртуальных карт. За последний год количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более чем в два раза, поскольку клиенты оценили преимущества онлайн-платежей, для которых не нужен физический носитель карт.

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