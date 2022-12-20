В Республике Алтай ввели масочный режим для отдельных категорий граждан и ограничили массовые мероприятия

В Республике Алтай ввели обязательный масочный режим в медучреждениях, домах престарелых и других социальных объектах с круглосуточным пребыванием граждан, следует из приказа главного государственного санитарного врач по Республике Алтай Елены Кичинековой. Также введен масочный режим для сотрудников, работающих в общественном транспорте, общепите, торговле, сфере обслуживания и культурно-развлекательной сфере. Он будет действовать до особого распоряжения.

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В школах-интернатах, медучреждениях и учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием граждан введен карантин по гриппу. Медучреждения при этом должны быть готовы к перепрофилированию стационаров для госпитализации больных гриппом и ОРВИ.

Согласно постановлению, требуется отстранять от работы с больными инфекционными заболеваниями непривитых от гриппа медработников. Также требуется отстранять от работы невакцинированных в эпидсезон сотрудников образовательных организаций. Это касается и работников общественного транспорта, общепита, торговли, сферы обслуживания и культурно-развлекательной сферы в случае наличия у них симптомов ОРВИ.

Школы должны будут закрывать или переводить на дистанционное обучение классы или организации в случае, если из-за ОРВИ одновременно отсутствует 20% и более детей на срок не менее семи дней. Вместе с тем, в школах запрещаются массовые спортивные и культурные мероприятия до особого распоряжения. Также до особого распоряжения проведение массовых мероприятий ограничивается на территории муниципалитетов региона.

Обязательный масочный режим для некоторых категорий граждан ввели также в Туве. Решение было принято из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. По данным управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе выросла до 1157 случаев за неделю. Показатель заболеваемости составил 35 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 89,8%.

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Даниил Тарабукин