В Туве вводится обязательное ношение медицинских масок

В Республике Тыва введен обязательный масочный режим для некоторых категорий граждан. Причиной стало распространение гриппа и ОРВИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О введении масочного режима сообщили министерство здравоохранения региона и управление Роспотребнадзора по Туве.

«Обязательным является ношение масок для персонала и посетителей медицинских, социальных, дошкольных, образовательных организаций и детских садов за исключением несовершеннолетних. Обязательно также ношение масок для работников торговли, бытового обслуживания, общественного питания, культуры и спорта, сотовой и почтовой связи, банков, центров занятости, многофункциональных центров независимо от форм собственности, работникам государственных и муниципальных органов власти»,– говорится в сообщении, опубликованном на сайтах обоих ведомств.

Профилактические меры введены также для проведения новогодних праздничных мероприятий. Они включают создание входного фильтра с измерением температуры тела, проведение дезинфекции в помещениях, установку обеззараживающих устройств.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе выросла до 1157 случаев за неделю. Показатель заболеваемости составил 35 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 89,8%. За неделю госпитализировано 175 больных.

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Валерий Лавский