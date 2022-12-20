ОАО «РЖД» оштрафовали на 300 тыс. рублей за плохой ремонт железнодорожного моста

Пермская транспортная прокуратура потребовала надлежащим способом отремонтировать железнодорожный мост на перегоне Кабельная — Левшино. За допущенные нарушения арбитражный суд оштрафовал ОАО «РЖД» на 300 тыс. руб.

В мае 2022 года строители из ОАО «РЖД», ремонтировавшие мост, для раскрепления пролетных строений моста использовали деревянные подпорки, а не типовые мостобрусы. Это, по мнению прокуратуры, создавало угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Транспортной прокуратурой начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Кроме этого, прокуратурой в отношении предприятия, проводившего ремонт моста, возбуждено дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Пермского края ОАО «РЖД» назначен штраф.