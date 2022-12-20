Максимальная выплата по больничному с января составит 2,7 тыс. руб. в день

В России с 1 января 2023 года вырастет максимальная сумма выплаты по больничному листу. Она будет составлять 2736,99 руб. в сутки и 84 846,69 руб. за месяц (31 день). Повышение затронет тех, чей стаж превышает восемь лет, сообщили «Прайму» в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

«Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет, пособие составляет 80%»,— уточнили в ФСС.

Также с 2023 года выплаты по больничному листу будут получать сотрудники, работающие по договорам ГПХ. Речь идет о гражданах, с которыми заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг, либо договор авторского заказа, либо договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства. Расчет пособия для работников по договору ГПХ будет таким же, как для работников по трудовым договорам, исходя из заработка за два года, либо из минимального размера оплаты труда (МРОТ), если заработок был маленький.

Вчера, 19 декабря, президент Владимир Путин одобрил изменения в методике расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. С 1 января следующего года МРОТ вырастет на 6,3%, до 16 242 руб. Последний раз МРОТ проиндексировали в июне — на 10%. 10 ноября президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об увеличении МРОТ.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты поспорили о возможном и желательном».

Лаура Кеффер