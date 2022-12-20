Госдума одобрила штраф до 5 млн руб. и лишение свободы за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла в третьем чтении закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты как одного из символов Великой отечественной войны. За ее публичное осквернение будет грозить штраф до 5 млн руб. или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться. В документе подчеркивается, что власти смогут использовать ленты «во время проведения широкого круга мероприятий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в Госдуму в апреле. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета Госдума по развитию гражданского общества Ольга Занко (также из «Единой России»). Первое чтение проект прошел в сентябре. Глава парламентского комитета Андрей Картаполов объяснял необходимость этого закона тем, что на Украине за ношение ленты «мучают и даже убивают».