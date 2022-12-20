Маркетплейс «Сравни» запустил онлайн-выдачу микрозаймов

Финансовый маркетплейс «Сравни» в мобильном приложении провел первую на финтех-рынке сделку по выдаче микрозайма. В настоящее время функция онлайн-выдачи микрозаймов работает в тестовом режиме и доступна 5% пользователей мобильного приложения, сообщила пресс-служба «Сравни».

В сообщении компании (есть у «Ъ») отмечается, что выдача займов осуществляется совместно с партнером «Сравни» — «МигКредитом». В первом квартале 2023 года маркетплейс намерен подключить к проекту еще три микрофинансовые организации (МФО), до конца года — еще не менее пяти.

Для оформления займа в мобильном приложении «Сравни» новым пользователям потребуется до десяти минут, для зарегистрированных пользователей платформы время оформления будет меньше, отмечается в сообщении.

По данным «Сравни», за последний год 14% россиян хотя бы один раз оформили займ. Чаще всего пользователи брали микрозаймы на повседневные расходы (19%), на лекарства и товары для здоровья — 6%. Для покупки одежды, бытовой техники, а также на развлечения и хобби возможностью оформления займа воспользовалось 4% респондентов.

Из опроса «Ъ» следует, что повторные клиенты МФО осторожнее первичных используют одобренные лимиты. По итогам ноября 2022 года, уровень утилизации достиг двухлетнего минимума.

Подробнее — в материале «Ъ» «Клиенты МФО не возвращаются».