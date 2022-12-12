Клиенты МФО не возвращаются

Доля утилизации одобренных лимитов повторных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в ноябре составила 30–80%, достигнув двухлетнего минимума. Это значительно ниже показателя среди новых клиентов. Учитывая, что порядка 80% от объема выдачи МФО приходится именно на повторных клиентов и их чеки иногда вдвое выше, чем у первичных, снижение утилизации лимитов может привести к существенным потерям доходов участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Повторные клиенты МФО осторожнее первичных используют одобренные лимиты. По итогам ноября текущего года уровень утилизации достиг двухлетнего минимума, следует из опроса МФО, проведенного “Ъ”.

Так, новые клиенты в ноябре выбирали 78,5% лимита, в начале декабря — 78,9%, повторные — 60,8% и 58,5% соответственно, рассказали в «Займере». В Moneyman показатель составил на ноябрь текущего года 45% для новых клиентов и 29% для повторных. Снижение показателя для повторных клиентов с начала года составило 6,5 п.п., пояснил гендиректор компании Сергей Весовщук.

Похожий тренд наблюдают в группе Eqvanta, хотя он менее выражен. В ноябре повторные клиенты, получившие заем онлайн, утилизировали 83% одобренного лимита, годом ранее показатель составлял 87%. Утилизация лимитов первичными клиентами компании растет: 92% на начало года и 97% в ноябре.

«Повторные клиенты демонстрируют более взвешенный подход к заемным средствам, выбирая их строго по потребностям»,— поясняет господин Весовщук. Это может объяснять тенденцию снижения утилизации лимита со стороны более финансово грамотных и обеспеченных клиентов, добавляет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

При этом доля первичных клиентов в компаниях значительно ниже, чем повторных: в опрошенных “Ъ” первая колеблется вокруг 20%. Ниже у первичных заемщиков и средние чеки, которые уменьшаются на фоне ужесточения скоринга и кризисных явлений на рынке. «В начале года средняя сумма, которую оформляли первичные клиенты, составляла 5,2 тыс. руб., а в ноябре чек уменьшился до 4,75 тыс. руб. Повторные клиенты в 2022 году в среднем брали 11 тыс. руб.»,— отмечает директор по сбору и анализу данных Cash-U finance Всеволод Чернаков. Для новых клиентов сумма выдачи редко превышает 5–6 тыс. руб., подтверждает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

Тренд на снижение чеков затронул не только сегмент «займов до зарплаты», но и среднесрочные займы (Instollement). Так, размер среднего одобренного чека займов в этой категории для первичных заемщиков сократился в ноябре на 12,8%, до 13,87 тыс. руб., это минимальное значение с начала прошлого года, говорят в «Лайм Займ». Хотя запросы, в том числе со стороны первичных клиентов, растут, уточняет господин Пономарев: средняя требуемая сумма займа выросла в течение года на 7,5%.

«Риск возникновения просрочки у новых заемщиков существенно выше, что учитывается в скоринговой модели: первичные обращения одобряются примерно в 20% случаев, тогда как повторные — более чем в 90%»,— поясняет осторожность компаний Андрей Пономарев. Так, по данным НБКИ, в октябре текущего года доля займов, просроченных более чем на 90 дней, в общем количестве действующих составляла 43,1% (в январе — 32,9%).

Политика сдерживания уровней одобрения помогает справиться с ростом просрочки в кризисные периоды, поясняет гендиректор Eqvanta Андрей Клейменов. Однако, подчеркивает он, это не может быть долгосрочной стратегией для рынка: повышенный уровень отказов провоцирует переток заемщиков к нелегальным кредиторам. В таких условиях снижение уровня утилизации займов повторными клиентами, говорит гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов, приводит к падению как процентных, так и комиссионных доходов МФО.

Полина Трифонова