Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ в ноябре заблокировал рекордное количество мошенников

Центробанк (ЦБ) в ноябре инициировал блокировку более 110 тыс. номеров мошенников, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора. Там уточнили, что это максимальное количество с 2019 года.

По данным ЦБ, за три квартала была инициирована блокировка около 500 тыс. телефонных номеров мошенников. Это почти в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. За девять месяцев злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков более 10 млрд руб., что также стало рекордом в годовом выражении.

Как сообщал ЦБ по итогам третьего квартала, значительная доля хищений была проведена через сервисы дистанционного банковского обслуживания. При этом число номеров мобильных телефонов, с которых мошенники звонят россиянам, выросло более чем в 30 раз. Эксперты считают, что к концу года ситуация может ухудшиться.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровизация в особо крупном размере».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...