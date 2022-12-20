ЦБ в ноябре заблокировал рекордное количество мошенников

Центробанк (ЦБ) в ноябре инициировал блокировку более 110 тыс. номеров мошенников, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора. Там уточнили, что это максимальное количество с 2019 года.

По данным ЦБ, за три квартала была инициирована блокировка около 500 тыс. телефонных номеров мошенников. Это почти в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. За девять месяцев злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков более 10 млрд руб., что также стало рекордом в годовом выражении.

Как сообщал ЦБ по итогам третьего квартала, значительная доля хищений была проведена через сервисы дистанционного банковского обслуживания. При этом число номеров мобильных телефонов, с которых мошенники звонят россиянам, выросло более чем в 30 раз. Эксперты считают, что к концу года ситуация может ухудшиться.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровизация в особо крупном размере».

Лаура Кеффер