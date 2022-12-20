Строительство моста через Лену в Якутии обойдется дороже 70 млрд рублей

Начать строительство Ленского моста планируют после получения положительного заключения госэкспертизы, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он рассчитывает, что строительство запустят уже в 2023 году. Стоимость проекта при этом выросла.

В интервью «РИА Новости» господин Николаев рассказал, что сейчас проект моста «практически готов для передачи в Главгосэкспертизу». «Мы надеемся, что уже в 2023 году он туда поступит, и мы получим положительное заключение. Тогда уже приступим непосредственно к строительству»,— сказал глава Якутии.

Он уточнил, по стоимость проекта была пересчитана. Изначально предполагалось, что строительство обойдется в 70 млрд руб., сейчас эта сумма выросла. Точную цифру Айсен Николаев не назвал, но добавил, что ее согласовали с Минтрансом и Минстроем. «Раньше же мы все считали, что мост стоит 70 млрд руб., вся схема была просчитана и основана на этих данных. Сейчас мост стоит больше. За счет чего мы будем компенсировать эту разницу, еще предстоит решить»,— добавил глава Якутии.

Президент Владимир Путин еще в ноябре 2019 года поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска. Планировалось, что трехкилометровый мост с 11 км подходов могут достроить в 2024 году. На прошлой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти поддерживают схему паритетного финансирования строительства моста. В 2025 году Якутия получит на эти цели деньги из федерального бюджета.

Лаура Кеффер