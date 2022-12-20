Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Строительство моста через Лену в Якутии обойдется дороже 70 млрд рублей

Начать строительство Ленского моста планируют после получения положительного заключения госэкспертизы, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он рассчитывает, что строительство запустят уже в 2023 году. Стоимость проекта при этом выросла.

В интервью «РИА Новости» господин Николаев рассказал, что сейчас проект моста «практически готов для передачи в Главгосэкспертизу». «Мы надеемся, что уже в 2023 году он туда поступит, и мы получим положительное заключение. Тогда уже приступим непосредственно к строительству»,— сказал глава Якутии.

Он уточнил, по стоимость проекта была пересчитана. Изначально предполагалось, что строительство обойдется в 70 млрд руб., сейчас эта сумма выросла. Точную цифру Айсен Николаев не назвал, но добавил, что ее согласовали с Минтрансом и Минстроем. «Раньше же мы все считали, что мост стоит 70 млрд руб., вся схема была просчитана и основана на этих данных. Сейчас мост стоит больше. За счет чего мы будем компенсировать эту разницу, еще предстоит решить»,— добавил глава Якутии.

Президент Владимир Путин еще в ноябре 2019 года поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска. Планировалось, что трехкилометровый мост с 11 км подходов могут достроить в 2024 году. На прошлой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти поддерживают схему паритетного финансирования строительства моста. В 2025 году Якутия получит на эти цели деньги из федерального бюджета.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...