Главные новости к утру 20 декабря

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. Они обсудили создание единого оборонного пространства и согласовали параметры ценообразования в сфере энергетики. О встрече

Госдеп пообещал Белоруссии санкции при расширении поддержки РФ в конфликте с Украиной. Белый дом заявил, что обеспокоен ролью Минска в конфликте.

Украинские войска обстреляли территорию Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По предварительной информации, никто не пострадал. В одном из поселков нарушено энергоснабжение, повреждены железнодорожные пути.

Президент Владимир Путин призвал контрразведку «жестко пресекать» действия зарубежных спецслужб и оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. В поздравлении ко Дню работника органов он также назвал ситуацию в новых регионах РФ сложной и пообещал укреплять подразделения органов безопасности современным вооружением, техникой и опытными кадрами.

Комитет Палаты представителей США рекомендовал Минюсту предъявить Дональду Трампу уголовные обвинения в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник внес на рассмотрение Народного совета ЛНР проект новой конституции республики, узнал «Ъ».

Профсоюз «Курьер» объявил о пятидневной забастовке с требованием увеличения платы. На работу в Москве могут не выйти около 600 курьеров «Яндекс.Еды». Подробнее

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в поставках иранских беспилотников для использования на Украине. Он сказал об этом на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено иранской ядерной сделке. По мнению дипломата, эта тема не имеет отношения к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий.

VK может купить платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza, у которой есть договоры с западными стримингами, в том числе Apple Music и Spotify, а также офисы за рубежом. Холдинг, говорят источники “Ъ”, также вел переговоры о покупке «Первого музыкального издательства», но стороны не сошлись в цене. О возможной сделке

Роспотребнадзор создал управления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Главы подразделений наделены полномочиями главных государственных санитарных врачей этих регионов.

Следственный комитет России покинул один из самых опытных следователей. Полковник юстиции Виталий Никитченко в свое время участвовал в целом ряде самых громких расследований преимущественно экономического плана. Недавно ему было поручено изучить обстоятельства страшного побоища в ижевской школе №88, где были убиты 18 человек. Об отставке

Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании еще одной женщины. Он был оправдан по нескольким другим эпизодам.

О предстоящих 20 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».