Спецкомитет Конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить уголовные обвинения Трампу

Комитет Палаты представителей США порекомендовал Минюсту предъявить экс-президенту страны Дональду Трампу уголовные обвинения в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Видеозапись заседания спецкомитета опубликовал телеканал C-SPAN.

В отчете комиссии, проводившей расследование, говорится, что господин Трамп был участником заговора, целью которого была отмена результатов выборов. В комиссию вошли семь представителей Демократической партии и два республиканца.

Комитет рекомендовал Минюсту предъявить экс-президенту обвинения за совершение четырех уголовных преступлений. Среди них — сговор с целью совершения преступления или причинения ущерба США, препятствование работе Конгресса, клевета и подстрекательство к восстанию.

AP отмечает, что рекомендация комитета носит символический характер и окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Минюст.

Сторонники господина Трампа штурмовали здание Капитолия 6 января 2021 года. События привели к гибели пяти человек, включая полицейского, против сотен граждан возбудили уголовные дела. Президент США Джо Байден назвал попытку штурма вооруженным восстанием. Созданный для расследования спецкомитет Палаты представителей США считает, что господин Трамп мог бы остановить толпу, собиравшуюся на штурм, но не сделал этого.

Несмотря на череду скандалов, экс-глава Белого дома намерен участвовать в президентских выборах США в 2024 году. Действующий президент Джо Байден официального заявления на этот счет пока не делал. При этом в среднем шесть из десяти американцев не хотят участия в президентских выборах-2024 ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа — об этом свидетельствуют свежие опросы общественного мнения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Помоложе не нашлось».

Эрдни Кагалтынов