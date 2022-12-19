Путин обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства

Президент России Владимир Путин заявил, что во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко обсуждалось создание единого оборонного пространства. Об этом господин Путин сообщил по итогам переговоров. В свою очередь, господин Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Белоруссия подготовила самолеты для «специфических боеприпасов». Господин Путин заявил, что считает возможным подготовить белорусские экипажи боевой авиации, способной применять боеприпасы со специальной боевой частью.

«Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства, и обеспечение безопасности союзного государства, а также сотрудничество в рамках Организации договора о коллективной безопасности с учетом того, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит к Белоруссии»,— заявил президент РФ.

Господин Лукашенко сообщил, что Белоруссия поставила на дежурство переданные РФ комплексы «Искандер» и С-400. Кроме того, по его словам, у Белоруссии со времен СССР остались самолеты, способные нести «специфические боеприпасы», сейчас под управление ими при участии России готовят пилотов. Что это за боеприпасы, он не уточнил. Господин Путин отметил, что такая форма сотрудничества стран в сфере подготовки военных — «не наше изобретение». «США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий»,— сказал он.

В августе Александр Лукашенко говорил, что белорусские самолеты типа «Су» были переоборудованы под несение ядерного оружия.

Мария Федотова