Врио главы ЛНР внес в парламент проект новой республиканской конституции

Как стало известно «Ъ», сегодня, 19 декабря, врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник внес на рассмотрение Народного совета (парламента) ЛНР проект новой конституции республики.
Леонид Пасечник
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Документ планируется принять в оставшиеся до новогодних праздников две недели, однако его содержание до сих пор не афишируется. «По регламенту есть определенная процедура, где-то до 25–26 числа (рассмотрим.— “Ъ”)»,— рассказал «Ъ» спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко. Раскрыть подробности проекта основного закона нового российского субъекта он отказался.
Напомним, действующая конституция ЛНР была принята 18 мая 2014 года — спустя неделю после референдума (11 мая) и провозглашения независимости (12 мая). В Донецкой народной республике (ДНР) тогда с решением аналогичной задачи справились быстрее — уже к 14 мая. С тех пор документ неоднократно правился и к моменту вхождения республики в состав РФ 30 сентября 2022 года стал похож на основной закон любого российского региона. Согласно федеральному конституционному закону о присоединении нового субъекта, новую конституцию ЛНР должен принять Народный совет, но в какие сроки, не оговаривается.
По данным «Ъ», врио главы ДНР Денис Пушилин пока аналогичный проект в Народный совет республики не вносил. Тем не менее в пресс-службе парламента ДНР «Ъ» заверили, что проект конституции будет не только внесен, но и рассмотрен до конца года.