Небензя назвал надуманными обвинения в поставках иранских беспилотников для применения на Украине

Тема возможных поставок иранских беспилотников в Россию не имеют отношения к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по поводу ядерной сделки. Он назвал надуманными все обвинения в поставках вооружения для использования на Украине.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании сообщила, что Секретариат ООН получил письма по иранским беспилотникам от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США. По ее словам, страны попросили провести инспекцию. Замгенсека пообещала изучить информацию и довести выводы до Совбеза.

Господин Небензя в ответ на это отметил, что расследование со стороны Секретариата являются нарушением Устава ООН, так как он не уполномочен проводить таких действий. Вместе с тем он отверг обвинения в поставках беспилотников для применения на Украине. «Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер. Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения»,— сказал господин Небензя, слова его выступления опубликованы на сайте постпредства РФ. Он отметил, что США и ЕС пытаются «безосновательно вовлечь в этот сюжет Секретариат ООН и вводить санкции в отношении иранских и российских юридических и физических лиц».

Господин Небензя обратил внимание, что тема иранских беспилотников поднялась в тот момент, «когда переговоры в венском формате вышли на финальный этап». По его мнению, это демонстрирует то, кто политизирует дискуссию по СВПД и «продолжает подрывать основы» соглашения.

Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани на заседании заявил, что Тегеран не поставлял РФ средств, которые подпадали бы под ограничения резолюции 2231 СБ ООН. Он отверг «все обратные утверждения как не имеющие оснований».

Официальные лица Украины и стран Запада обвиняют Иран в продаже России беспилотников. В начале ноября МИД Ирана признал факт поставки беспилотников России, но «в небольшом количестве» и за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине.

Леонид Уварчев