Присяжные признали Вайнштейна виновным в еще одном изнасиловании

Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании еще одной женщины, а также в совершении против нее еще двух преступлений сексуального характера. Однако он был оправдан по обвинениям в аналогичных преступлениях в отношении другой женщины, еще по одному делу об изнасиловании присяжные не пришли к единому мнению.

Оправдательный приговор касается жены губернатора Калифорнии Дженнифер Сибел, которая проходила по делу как «Джейн Доу», передает Reuters. Адвокат потерпевшей Элизабет Феган заявила, что ее клиентка обнадежена признанием Вайнштейна виновным по нескольким обвинениям, но разочарована, что аналогичное решение не вынесено по ее делу.

70-летний Вайнштейн в 2020 году был приговорен к 23 годам тюремного заключения в нью-йоркском суде. В июле его экстрадировали в Калифорнию для участия во втором судебном процессе. Окружной суд Лос-Анджелеса в ноябре снял 4 из 11 обвинений. Продюсер не признает свою вину, так как, по его мнению, все сексуальные контакты были по обоюдному согласию.

Леонид Уварчев