Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдеп пообещал Белоруссии санкции при расширении поддержки РФ в конфликте с Украиной

США продолжают следить за расстановкой сил России в Белоруссии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Минск, она отметила, что американские власти давно обеспокоены ролью Белоруссии в российско-украинском конфликте. Вместе с тем Госдепартамент пообещал, что расширит санкции против Минска в случае увеличения поддержки российским войскам.

«Мы давно обеспокоены ролью Белоруссии в российской агрессии… Мы продолжаем пристально следить за расстановкой сил РФ, в том числе в Белоруссии. Мы делали это и продолжим делать, и мы будем оставаться в тесном контакте с Украиной»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге, который транслировался в YouTube. Она обвинила Минск в содействии России в конфликте на Украине, в том числе в том, что Минск позволил использовать свою территорию «в качестве плацдарма».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на другом брифинге также сообщил, что США внимательно следят за тем, «будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку» России. В этом случае он пообещал «пропорциональный ответ путем введения дополнительных санкций».

Владимир Путин накануне, 19 декабря, провел в Минске встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны в том числе обсудили создание единого оборонного пространства и «обеспечение безопасности Союзного государства». Господин Лукашенко сообщил, что Белоруссия поставила на дежурство переданные РФ комплексы «Искандер» и С-400. Кроме того, по его словам, у Белоруссии со времен СССР остались самолеты, способные нести «специфические боеприпасы», сейчас под управление ими при участии России готовят пилотов.

О визите — в материале «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...