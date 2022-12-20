Госдеп пообещал Белоруссии санкции при расширении поддержки РФ в конфликте с Украиной

США продолжают следить за расстановкой сил России в Белоруссии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Минск, она отметила, что американские власти давно обеспокоены ролью Белоруссии в российско-украинском конфликте. Вместе с тем Госдепартамент пообещал, что расширит санкции против Минска в случае увеличения поддержки российским войскам.

«Мы давно обеспокоены ролью Белоруссии в российской агрессии… Мы продолжаем пристально следить за расстановкой сил РФ, в том числе в Белоруссии. Мы делали это и продолжим делать, и мы будем оставаться в тесном контакте с Украиной»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге, который транслировался в YouTube. Она обвинила Минск в содействии России в конфликте на Украине, в том числе в том, что Минск позволил использовать свою территорию «в качестве плацдарма».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на другом брифинге также сообщил, что США внимательно следят за тем, «будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку» России. В этом случае он пообещал «пропорциональный ответ путем введения дополнительных санкций».

Владимир Путин накануне, 19 декабря, провел в Минске встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны в том числе обсудили создание единого оборонного пространства и «обеспечение безопасности Союзного государства». Господин Лукашенко сообщил, что Белоруссия поставила на дежурство переданные РФ комплексы «Искандер» и С-400. Кроме того, по его словам, у Белоруссии со времен СССР остались самолеты, способные нести «специфические боеприпасы», сейчас под управление ими при участии России готовят пилотов.

О визите — в материале «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Леонид Уварчев