Главные анонсы 20 декабря

В Москве в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения государственных наград, в которой примет участие президент России Владимир Путин. Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер. Как ожидается, орденами «За заслуги перед Отечеством» наградят врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

В МИД России пройдет заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В Москве Басманный суд проведет заседание по иску Минюста России о ликвидации агентства «Сохнут».

Планируется запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста.

Ozon проведет годовое собрание акционеров.

В США осужденный за киберпреступления гражданин РФ Юрий Мартышев, как ожидается, будет освобожден из-под стражи, после чего его должны передать иммиграционной службе для дальнейшего рассмотрения дела и, в конечном счете, депортации на родину.

В Женеве (Швейцария) состоится заседание Органа по разрешению споров ВТО.

В Китае пройдет визит министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Басманный суд рассмотрит по существу иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании более 804 тысяч рублей из-за задолженности по договору купли-продажи квартиры в центре столицы.

В Москве пройдут похороны бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерала армии Михаила Моисеева, скончавшегося 18 декабря на 84-м году жизни.