Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах

Президент Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности пообещал укреплять новые подразделениям в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях современным оружием, техникой и опытными кадрами. Он считает обстановку в регионах крайне сложной.

«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная»,— сказал глава государства. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Господин Путин считает долгом сотрудников органов безопасности «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности» жителей новых регионов, соблюдения их прав и свобод.

Президент в обращении также призвал контрразведку «жестко пресекать» действия зарубежных спецслужб и оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Обращаясь к ФСБ, он заявил о необходимости держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортную и энергетическую инфраструктуру.

Об интеграции новых регионов в российскую политическую систему — в материале «Ъ» «Выбор сенаторов отложили до выборов».

Леонид Уварчев