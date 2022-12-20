Брянский губернатор сообщил об обстреле Суземского района, нарушено энергоснабжение

Украинские войска обстреляли территорию Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По предварительной информации, никто не пострадал. В одном из поселков нарушено энергоснабжение.

«На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам»,— написал глава региона в Telegram.

Накануне, 19 декабря, об обстрелах двух населенных пунктов сообщали власти Курской области. В Белгородской области из-за обстрела без света остались 14 тыс. человек. Кроме того, 18 декабря в Белгородской области при падении обломков ракет один человек погиб и 12 пострадали.

О проблемах с оповещением об обстрела — в материале «Ъ» «Рассылка не успевает за обстрелом».

Леонид Уварчев