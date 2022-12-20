Роспотребнадзор создал управления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о формировании в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях четырех управлений ведомства. Главы подразделений наделены полномочиями главных государственных санитарных врачей этих регионов.

Теперь в России действует 89 управлений Роспотребнадзора. Кроме того, в новых регионах сформированы центры гигиены и эпидемиологии — они нужны для исполнения полномочий ведомства «по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения». «Расширение структуры территориальных органов Роспотребнадзора позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей новых российских регионов»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были присоединены Россией в конце сентября. По данным Минобороны, РФ не контролирует города Запорожье и Херсон. Власти ДНР сообщали, что Россия контролирует около 50% территории региона. Летом российские военные объявляли, что заняли всю территорию ЛНР.

Об интеграции новых регионов в российскую политическую систему — в материале «Ъ» «Выбор сенаторов отложили до выборов».

Леонид Уварчев