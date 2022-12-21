Барон и наука в Крыму

Из всех высших военачальников Гражданской войны генерал Петр Врангель единственный имел высшее естественно-научное образование. Его отец барон Николай Врангель, выражаясь современным языком, был эффективным топ-менеджером. Он председательствовал или был членом правления сразу нескольких акционерных обществ в области нефте- и золотодобычи и отправил старшего сыны Петра в Горный институт.

Горный институт был одним из лучших и самых престижных вузов Российской Империи. В 1896 году, когда туда поступал выпускник ростовского реального училища Петр Врангель, 17 лет от роду, конкурс был 4,7 человека на место, а на самом деле больше. Из поступивших 115 первокурсников 33 были зачислены на основании особого распоряжения управляющего Министерством земледелия и государственных имуществ, в ведении которого находился Горный институт, 142 — по распоряжению товарища министра Нарышкина и еще семь человек по распоряжению самого министра Ермолова. 11 человек были выпускниками других высших учебных заведений и тоже зачислялись вне конкурса. Барон Николай Врангель наверняка тоже хлопотал за сына, но как бы там ни было, Петр Врангель был среди 64 первокурсников, выдержавших конкурсные вступительные экзамены по математике, физике, русскому и иностранному языкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Николаевич Врангель (1878–1928)

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Петр Николаевич Врангель (1878–1928)

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Окончил Горный институт Петр Врангель в 1901 году «по 1-му разряду», овладев основами высшей математики, физики и электротехники, неорганической и органической химии, химического анализа, аналитической, прикладной и строительной механики, геодезии сферической тригонометрии, технологии металлов и дерева, кристаллографии, минералогии, палеонтологии, геологии, геогнозии, петрографии, пробирного искусства, галургии общей металлургии, горного и маркшейдерского искусства, горного законоведения, горной статистики горнозаводского счетоводства. В белой армии про инженерное образование Врангеля не знали ни генералы, ни офицеры, ни рядовые, для всех них он был кадровым военным, выпускником Академии Генштаба и боевым генералом. Лишь после его смерти в 1928 году в некрологе, опубликованном в журнале РОВС «Часовой», было сказано о первом образовании Врангеля.

Пригодилось оно ему только один раз в жизни, когда в 1920 году в Крыму он узнал о заброшенном еще в Средние века Бешуйском угольном месторождении на северном склоне Крымских гор и распорядился провести от них узкоколейку до железной дороги Севастополь—Симферополь. Под его личным надзором все маркшейдерские и строительные работы на очень непростом рельефе были выполнены в ударные сроки, обеспечив углем паровозы для снабжения и переброски войск в Северную Таврию и, что важнее, накопления запасов угля для военного флота и пароходов для эвакуации армии из Крыма. В вопросы экономической политики командующий Русской армией Врангель не стремился вникать, откровенно признаваясь, что здесь «чувствовал себя беспомощным», эти вопросы он передоверил главе своего правительства, бывшему статс-секретарю Кривошеину и профессору Бернацкому, начальнику управления финансов.

Науку во врангелевском Крыму олицетворяли Таврический университет в Симферополе, учрежденный в 1916 году стараниями главы Таврического губернского ведомства и депутата Государственной думы Соломона Крыма, и его ректор академик Владимир Вернадский, специалист по минералогии, кристаллографии, геогнозии и геохимии (его скорее философские, чем естественно-научные труды по биосфере и ноосфере появились позже, в 1920-е годы). Иными словами, он мог бы принимать у студента Врангеля зачеты и экзамены по этим предметам, если бы преподавал их не в Московском университете, а в Горном институте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Иванович Вернадский (1863–1945)

Фото: Фотоархив журнала "Огонёк" Владимир Иванович Вернадский (1863–1945)

Фото: Фотоархив журнала "Огонёк"

Ранее, до Крыма, академик Вернадский и генерал Врангель не встречались и лично знакомы не были, хотя не исключено, что мельком видели друг друга и, возможно, даже вежливо раскланивались летом 1918 года в Киеве во дворце гетмана Скоропадского на Институтской улице. Врангель здесь несколько раз завтракал и обедал со своим фронтовым товарищем генералом Скоропадским в мае—июне и в августе 1918 года. Тот уговаривал Врангеля стать его начальником штаба, но не уговорил: барон уехал к генералу Алексееву в Добровольческую армию. А академик Вернадский как раз в начале июня и в августе 1918 года несколько раз посещал гетмана, хлопоча о создании Украинской академии наук (УАН), и составил о нем такое впечатление: «Генерал свитский, не вполне разбирающийся в положении и недостаточно образованный, но, очевидно, очень неглупый и с характером, по крайней мере в смысле желания».

27 ноября 1918 года Вернадский был избран «головой» УАН. 30 ноября результаты выборов президента УАН были утверждены гетманом Скоропадским. А через две недели, 14 декабря, Скоропадский бежал из Киева вместе с уходящими германскими войсками, а в город вошли войска Петлюры, и Украинская академия наук приказала долго жить воссозданной советской властью в 1921 году Всеукраинской академии наук (ВУАН), которая, в свою очередь, была реорганизована в 1932 году в АН УССР. Последняя действительно прожила долго и жива до сих пор под названием «Национальная Академия наук Украины». А первого ее президента Вернадского тайком увез из Киева к генералу Деникину в Ростов-на-Дону, а потом в Новороссийск его ученик академик Ферсман.

В январе 1920 года заболевшего сыпным тифом Вернадского эвакуировали к его семье в Ялту. А в марте поправивший свое здоровье Вернадский был избран внештатным профессором Таврического университета, и его семья пешком пошла из Ялты в Симферополь, а сам он отправился следом за ними на мажаре. Выделенная профессору квартира в Симферополе была не ахти какая, рядом с городским рынком. Но жизнь в Крыму постепенно налаживалась. В апреле генерал Врангель становится главнокомандующим ВСЮР, которые были им переименованы в Русскую армию, в мае армия выходит из Крыма и ведет успешное наступление в Северной Таврии. Профессор Вернадский становится штатным профессором и переезжает из «базарной» квартирки в особняк графа Воронцова в парке Салгирка, где у него тишина, благодать и есть место даже для домашней лаборатории.

Наступление Врангеля в Северной Таврии идет успешно, в августе он высаживает десант генерала Улагая на Кубани, а Вернадского в сентябре избирают ректором Таврического университета. Встреча барона с наукой становится неизбежной. Она состоялась в штабном вагоне поезда Врангеля по пути из Симферополя в Севастополь 7 сентября 1920 года. В своих «Воспоминаниях» Врангель писал: «Я с удивлением увидел дряхлого старца, типичную фигуру, точно сошедшую с картины Маковского, в пальто-разлетайке табачного цвета, с длинными седыми волосами, в очках на сморщенном лице». На расспросы командующего о настроениях интеллигенции в Крыму его собеседник отвечал, что занимается «исключительно научными вопросами».

При этом оба собеседника не питали иллюзий насчет их ближайшего будущего. Врангель с самого начала рассматривал Крым как временное прибежище армии до того момента, когда флот будет готов к ее эвакуации за границу. А сын Вернадского уже продал их дачу в бухте Ласпи и отбыл в Англию. Глава же семейства «спешил решить самые острые университетские вопросы до отбытия за границу». Врангель даже позволил ему хранить при себе 90 фунтов стерлингов, выданных на заграничную командировку, правда, с условием не тратить.

Вторая встреча барона и академика прошла в присутствии премьера врангелевского правительства Кривошеина в конце октября. Оба обещали поддержку науке по всем перечисленным Вернадским пунктам, включая «белье для профессоров университета». Но коллеги Вернадского по университету с отъездом энергичного ректора мириться не хотели. По воспоминаниям жены академика, к ним на квартиру сначала явилась депутация профессоров и просила не оставлять университет; потом «явилась депутация приват-доцентов и пр. и, наконец, сторожей все с той же настойчивой просьбой». Семья протестовала, но Вернадский передумал эмигрировать. На торжественной встрече со студентами 31 октября 1920 года Вернадский говорил: «Я созвал вас здесь, восстанавливая старинный тысячелетний университетский обычай. При начале учебного года свободно избранный ректор свободного автономного университета обращается непосредственно к студенчеству со свободным словом».

Менее чем через две недели, 13 ноября 1920 года, в Симферополь вошла Красная армия. На следующий день началась погрузка Русской армии на суда в Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи, а 16 ноября последним из Крыма на французском крейсере отплыл штаб генерала Врангеля. Вернадский продержался в Крыму чуть дольше: его под конвоем чекистов увезли в Петроград в конце февраля 1921 года. В Крым он больше не возвращался, а его двухэтажная дача в бухте Ласпи, окончательно достроенная в 1919 году, вместе с другими была передана в 1925 году АН СССР для отдыха советских ученых в Крыму. Кто-то из них спалил ее по неосторожности дотла в 1932 году, ее руинами можно полюбоваться и сейчас, она первая, если спускаться к морю по старой батилиманской дороге от автотрассы Севастополь—Ялта.

Ася Петухова