Лагерное прошлое

Первый лабораторный корпус появился на ББС в 1952 году. Его построили из имевшихся тогда в доступе «лагерных бревен». Эти бревна были оставлены после работавших неподалеку лесных командировок Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), и по сути своей являлись отдельным лагерем.

Лесные командировки должны были сделать СЛОН прибыльным за счет использования труда невольных на работе, продукт которой шел на экспорт. Документы содержат обрывочные сведения об этих лесорубных командировках, но судя по недавно опубликованным данным, Пояконда служила узловым пунктом, куда доставляли заключенных и откуда вывозили продукцию.

Смертность заключенных в этих командировках оценить сложно. По обрывочным данным историков, она была крайне высока: люди гибли от голода и холода даже по пути от железнодорожной станции до места работ. В начале 1930-х ряд стран высказался за бойкотирование ряда дешевых советских товаров, произведенных трудом невольных, включая лес, и лесорубные командировки были свернуты. Память о них осталась, в частности, в первом лабораторном корпусе ББС.