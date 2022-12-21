Новая эра в сверхпроводимости

Долгое время считалось, что сверхпроводимость и магнетизм — антагонисты, магнитные атомы подавляют сверхпроводимость, так как обладают большим локальным магнитным моментом. В этом случае статическое упорядочение электронных спинов мешает динамическому формированию сверхпроводящих куперовских пар. Поэтому открытие сверхпроводников на основе железа стало удивительным событием, которое привлекло к себе всеобщее внимание. Сверхпроводники на основе железа были впервые открыты в 2006 году при работе с соединением LaFePO с критической температурой сверхпроводящего перехода Tc = 4 К. Затем в 2007 году было обнаружено еще одно соединение — LaNiAsO с Tc = 2,4 К, а в 2008-м критическая температура в этом классе соединений резко увеличилась до 26 К в соединении LaFeAsO1-xFx, и это событие открыло новую эру в исследовании сверхпроводимости.